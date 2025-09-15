アナウンサー体験をする小学生（2024年の様子） 9月27日、「高松みらいフェス」（主催・高松青年会議所）がサンポート高松で開かれます。今回が5回目です。 恒例の「わくわくワークチャレンジ」では、小学生がさまざまな職業を体験することができます。医師・調理師・介護士・銀行員・インフルエンサーのほか、KSB瀬戸内海放送のブースでは、アナウンサーと一緒に発声練習をしたり原稿