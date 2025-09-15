韓国ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のリサがエミー賞授賞式に登場し、全世界のファンの視線を集めた。リサは14日（現地時間）、米国カリフォルニア州ロサンゼルス（LA）のピーコック・シアターで開かれた第77回プライムタイム・エミー賞に出席した。この日リサは、花びらが広がったようなピンク色のフィットドレスを着て登場した。片足を見せるハイスリットデザインのドレスはリサの長い脚を強調し、ジュエリーから