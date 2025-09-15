ドナルド・トランプ米大統領を支持してきた青年右派活動家のチャーリー・カーク氏を暗殺した容疑者が、トランスジェンダーである恋人と同居中だったことが明らかになった。9月14日（現地時間）、AP通信などによると、この事件の捜査に関与している共和党所属のスペンサー・コックス・ユタ州知事は同日のインタビューで、容疑者タイラー・ロビンソン（22）の同居人がトランスジェンダーだと明らかにした。コックス知事は「（ロビン