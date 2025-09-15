連休最終日は季節外れの暑さに警戒です。15日は全国的に厳しい残暑で、再び猛暑日になる所がありそうです。一方、午後は天気の急変にもご注意ください。名古屋では朝から強い日差しで、厳しい暑さとなっています。予想最高気温は36度と、5日ぶりの猛暑日になるでしょう。そのほか、大阪や大分の日田などでも35度と、季節外れの猛暑日になる見込みです。熱中症警戒アラートが東海から九州、沖縄の13の県に発表されています。引き続