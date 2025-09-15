１３日、天津美術館・第９回「ニーハオ天真」子どもクリエイティブ美術作品展に展示された作品。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月15日】中国天津市の天津美術館で12日、京津冀（北京・天津・河北2市1省）地区の子どもたちの絵画展、第9回「ニーハオ天真」子どもクリエイティブ美術作品展が始まった。今回は215作品を展示し、多くの人が見学に訪れている。１３日、天津美術館・第９回「ニーハオ天真」子どもクリ