「陸上・世界選手権、男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）初出場で、日本歴代５位の記録を持つ近藤亮太（三菱重工）は、２時間１０分５３秒で１１位だった。「悔しさとやり切った達成感、半々の気持ちです」と汗をぬぐった。スタートから先頭集団でレースを運んだ。３０キロ付近で、先頭がペースを上げ一時は離れたが、再び集団に復帰した。しかし、３９キロあたりで１０位まで順位を落とし、１１位でゴールした。「集