〈「ノートパソコンで精子があったまっちゃう」夫の無関心にモヤモヤ…不妊治療に励む34歳主婦の「理解してもらえない」深い孤独〉から続く『私が妊活ガチャ沼にハマって400万円を溶かした話』より結婚を機に小学校教員を辞め、夫と上京した専業主婦の美穂（34）。妊娠を想定しての決断だったが、1年経っても一向に子供ができる気配はない。次第に不安は募っていく。【マンガ】『私が妊活ガチャ沼にハマって400万円を溶かした話