「大相撲秋場所・２日目」（１５日、両国国技館）東序二段５９枚目の朝力丸（２３）＝高砂＝が宇瑠虎（式秀）と対戦。かわず掛けで勝ち、白星発進を決めた。小兵の相手に足を取られたが、頭を抱え足を絡めて後方に倒れ込み、苦しい体勢から逆転勝ち。「思ったより低くて焦りました。足を取られることは頭にありました。最初の一番を勝てて良かったです」と声を弾ませた。大阪屈指の進学校、大阪星光学院を経て、千葉大文学