声優・花澤香菜さん、小野賢章さん夫妻が、それぞれのＳＮＳを更新。離婚したことを報告しました。【写真を見る】【 花澤香菜 ＆ 小野賢章 】離婚を報告「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが」「それぞれの道を歩む決断」花澤香菜さん・小野賢章さん夫妻は、ＳＮＳに連名の文書を投稿し「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、 離婚しましたこと