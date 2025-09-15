2024年11月1日、ハローキティ50周年をサンリオピューロランドでお祝い写真／AP/アフロ（鷹橋忍：ライター）NHK連続テレビ小説『あんぱん』も最終回が近づいてきたが、妻夫木聡が演じる八木信之介と、主人公のぶの妹・河合優実が演じる蘭子の関係が話題になっている。そこで今回は、八木信之介のモデルの一人とも噂される、サンリオ創業者・辻信太郎氏を取り上げたい。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]学生時代から商才を