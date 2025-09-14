2025年9月13日、世界陸上東京大会、男子100m予選でのサニブラウン・アブデル・ハキーム写真／松尾/アフロスポーツ （スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]8月に10秒00をマークしている守は不発9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」は初日から盛り上がった。モーニングセッションでは男子50km競歩で勝木隼人（自衛隊体育学校）が銅メダルを獲得。混合4×400mリレー予選は日本が3分12秒08の