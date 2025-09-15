コンフォートが直近15試合で打率「.333」と好調だ(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月14日、敵地で行われたジャイアンツ戦で10−2と快勝。2試合連続の2ケタ得点で2連勝を飾り、地区優勝マジックを「10」とした。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は6打数1安打の成績だった。【動画】捉えた！コンフォートが古巣相手に一発を放つシーンこの試合、途中出場のマイケル・コンフォートが4打数3安打3打点と活躍し、勝利に貢献した