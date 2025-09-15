元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月14日、自身のInstagramを更新。息子の1歳の誕生日に密着したVlogを公開しました。【動画】宮崎麗果、息子の1歳誕生日Vlog「ムチムチ感がたまらない」宮崎さんは「My Birthday VLogカイカイ親方の1歳の誕生日に密着でしゅ」とつづり、1本の動画を投稿。1歳の誕生日を迎えた息子の1日に密着し、家族でお祝いする様子を披露しました。動画は、黒木さんが