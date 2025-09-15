ブラジルが誇る天才ネイマールは、今年で33歳になった。14日にアウェイでのアトレチコ・ミネイロ戦に先発出場したが、試合開始直後にあわやのシーンがあった。ピッチに足をとられて滑るような形になり、捻った足首を負傷しかけたのだ。 この投稿をInstagramで見る ge(@ge.globo)がシェアした投稿倒れ込んだネイマールは、かなり痛そうな表情だったが、その後もプレーを続行して、81分間出場。ただ、1-1の引き分