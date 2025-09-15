任期満了に伴う北海道・ニセコ町長選挙は９月１４日に投開票され、新人の田中健人さんが初当選を果たしました。新人４人で争ったニセコ町長選挙で当選したのは、無所属の田中健人さん３４歳です。現職の片山健也町長の任期満了に伴って、１６年ぶりの選挙戦となりました。（田中健人氏）「しっかりとニセコの町がより発展していくために全力で挑戦していきたい」町の水源地の所有を巡る裁判について、田中さんは「情報整理をして町