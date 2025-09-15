本州に停滞していた前線が天気図から消つつありますが、潜在的に残っており、大きな高気圧に覆われたわけではありません。天気図上で前線が書けなくなっても、下層の暖かくて湿った空気の北上は続いています。晴れる所が多くなっていますが、そこでは日射で気温が上昇し、湿った暑さになっていますので、熱中症への警戒の継続が必要です。また、下層に暖かくて湿った空気が流入すると大気が不安定になります。南西諸島・西日本〜東