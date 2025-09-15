プロ野球・日本ハムは15日に公示で4人を入れ替えました。昇格となったのは、柴田獅子投手と外野手の淺間大基選手です。ドラフト1位ルーキーの柴田投手は、15日西武戦に先発予定。淺間選手は6月13日に抹消されて以来の1軍再昇格です。抹消となったのは、中島卓也選手と今川優馬選手です。中島選手は今季32試合で打率.333の成績。ベテランとしてチームを支えています。今川選手は9日ソフトバンク戦で今季1号を含む3安打3打点の活躍を