ルーマニア空軍のパイロットが今年のブカレスト国際航空ショーで、Ｆ１６「ファイティング・ファルコン」の操縦を行う様子＝８月３０日/Christian Criste/Getty Images（ＣＮＮ）ルーマニア国防省は１５日までに、ロシアのドローン（無人機）がウクライナへの攻撃中にルーマニア領空を侵犯し、戦闘機の緊急発進を迫られたとして、ロシアの「無責任な行動」を非難した。ルーマニア国防省によると、ウクライナ攻撃に使用されたロシア