「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。元世界王者の亀田大毅氏は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。事前動画では「不吉なこというと、一番みたいのは中谷選手と井上選手の試合。僕は残酷にもみさせてくれな