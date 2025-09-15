お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で天才絵師・勝川春朗(のちの葛飾北斎)役を演じることが15日、発表された。大河ドラマ初出演となる。くっきー！(C)YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.」江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本