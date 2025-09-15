大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の新キャスト3人が15日に発表され、井上芳雄、くっきー！(野性爆弾)、津田健次郎の出演が明らかになった。左から くっきー！、井上芳雄、津田健次郎江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)