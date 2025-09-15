お笑いタレント有吉弘行（51）が14日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。放送翌日の祝日「敬老の日」をめぐり、私見を述べた。「敬老の日なんですって。3連休なんですよ。今どき、敬老の日だからって敬おうとしたら、『俺は老人じゃない』『失礼なこと言うな』って炎上してしまう可能性がありますけども」と切り出した。「何歳からですか？60歳ですか。本来はね。60歳の方捕まえ