工藤夕貴（54）が15日までにインスタグラムを更新。「あるお家で怪我をして、うちに引き取られ、うちの裏庭をずーっと綺麗にしてくれていた羊のさくらが14年の幕を閉じてお空へ行ってしまいました」と、飼育していた羊のさくらが死んだことを報告した。工藤は、さくらとの思い出の写真をつなげた動画を投稿。「1週間、点滴をしたり、看護を続けましたが、再び立てるようにはなりませんでした」と、つづった。そして「さくら、本当