○レッドソックス6−4ヤンキース●＜現地時間9月14日フェンウェイ・パーク＞ボストン・レッドソックスが同地区2位ヤンキースとのカード3戦目に勝利。吉田正尚外野手（32）は「6番・指名打者」でフル出場し、5試合ぶりのマルチ安打を記録した。スイープ阻止を目指すレッドソックスは初回、先頭打者ジャレン・デュランからいきなり5連打を浴びせ、先発右腕ウォーレンから3点を先制。なおも無死二、三塁という好機で第1