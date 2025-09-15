議会の解散を報告した静岡県伊東市の田久保真紀市長が2025年9月12日にXで、自身をめぐる学歴問題に反応を示し、SNSで注目を集めている。「大学は、卒業しておりません。除籍になっております」田久保氏をめぐっては、学歴詐称疑惑を発端として25年9月1日に不信任決議案が市議会に提出され、全会一致で可決。田久保氏は11日までに自らの辞職・失職もしくは議会を解散するかの選択を迫られていた。10日のX投稿では、「先ほど、議長室