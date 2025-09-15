今回、Ray WEB編集部はインターン先での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はインターン先の友だちとランチをすることに。そこで同じインターン生の黒宮くんが、難しい横文字を使って話していて……！？黒宮くんの横文字連呼により、話についていけない主人公。この後も黒宮くんの連呼は続くのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】