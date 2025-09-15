カワサキ新「レトロバイク」発売！2025年9月15日、カワサキはレトロスポーツバイク「W230」のカラーとグラフィックを変更した新モデルを発売しました。一体どのようなバイクなのでしょうか。カワサキ新「レトロバイク」発売！【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新レトロバイク」です！（15枚）このW230は、1965年から続くカワサキの歴史的な「W」ブランドを受け継ぐ、レトロスポーツバイクのエントリーモデル。Wシリ