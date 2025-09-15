９月１５日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝１０頭立て）は、２番人気のユメシルベ（牝、美浦・粕谷昌央厩舎、父ウインブライト）が、ゴール前で差してデビュー３戦目で初勝利を飾った。勝ち時計は１分５１秒０（良）。内の３番枠から五分のスタートを決めて、中団の５番手で運んだ。勝負どころの４コーナーでは少しフワッとしたが、直線で外に持ち出すと、ゴール前でエンジンがかかって最後は２着のコスモクラシ