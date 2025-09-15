世界陸上第３日（１５日、国立競技場）女子３０００メートル障害予選３組で、齋藤みう（パナソニック）が９分２４秒７２で日本新記録を樹立した。２００８年７月に早狩実紀が出した９分３３秒９３を１７年ぶりに９秒２１も大幅更新した。惜しくも上位５人に入ることはできず、決勝進出は逃した。レース後は「自分の力が出せれば記録は出るかなとは思ってたんですけど、約１０秒更新できてすごくうれしいです。やっぱり世界