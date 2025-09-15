◆イースタン・リーグ西武―巨人（１５日・カーミニーク）左手首痛から復帰した巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、イースタン・西武戦から２軍に合流した。８月２１日のヤクルト戦（神宮）でスイングした際に左手首を負傷。翌２２日に登録を抹消されて故障班に合流すると、今月１２日の３軍のロキテクノ富山戦（ジャイアンツ球場）に「５番・ＤＨ」で実戦復帰した。翌１３日の同戦では「５番・中堅」で先発出場。復帰後初