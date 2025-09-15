湯郷ベル 14日、今シーズン唯一となる岡山市でのホーム戦に臨んだ、なでしこリーグ1部の岡山湯郷ベル。 2025年5月、8年ぶりにチームに復帰した元日本代表の福元美穂(41)はベンチからチームを鼓舞します。 ベルは前半立ち上がりに先制を許すも、PKをしっかりと決め同点に追いつくと……。 前半40分。右サイドからのクロスにフォワードの南山が頭で合わせ逆転に成功します！ 今