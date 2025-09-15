秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」が9月6日に行われた。皇族の成年式が行われるのは、父親の秋篠宮さま（59）以来、40年ぶりのこと。「加冠の儀」には、天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、天皇皇后両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の次女・佳子さまら皇族方がご出席され、女性皇族方は、オレンジ、ブルー、グリーンなどカラフルなドレスをそれぞれお召しになっていた。【写真】悠仁さまの「成年式」での愛子さまと佳子さまのロ