女優・遠野なぎこさんの急死から2カ月半。遺体が発見された都内の自宅マンションを訪れると、彼女が生きた面影の欠片が残されていた──。【写真】〈遠野なぎこさん、自宅マンションの現在〉部屋は引き払われておらず、カーテンは閉められたままだ。就寝場所となっていたというリビングのソファも今年7月3日夕方、遠野の自宅兼事務所マンションに救急車やパトカーが詰めかけ、事態が発覚した。スポーツ紙記者が語る。「当日、