あなたは読めますか？突然ですが、「拘り」という漢字読めますか？「こだわりを持つ」「細部にこだわる」のように、普段からよく使う言葉ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こだわり」でした！「拘り」は、ある物事に対して、強く心を引かれ、とらわれることを意味します。良い意味で使う場合は、「信念や理想を貫くこと」や「工夫を凝らすこと」を表します。一方で、悪い意味で