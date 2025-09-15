あなたは読めますか？突然ですが、「忽せ」という漢字読めますか？小説や手紙などで見かける言葉ですが、普段の生活ではあまり使われないため、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ゆるがせ」でした！「人の忠告を忽せにする」「仕事を忽せにできない」……のように、物事をいい加減にしたり、おろそかにしたりする様子を表すときに使われます。この漢字には「たちまち」や「にわか」といった意味も