パートナーと喧嘩をしてしまったら少し頭を冷やす時間も必要ですよね。この記事では、家出した夫から2週間連絡がないといった投稿を紹介します。LINEで大喧嘩をし、実家に家出していたという投稿者さんの夫、その後突然出て行ったことへの謝罪はなく今後のことを話し合いたいと連絡がきて…。 夫が実家に家出した… 夫婦喧嘩をして、旦那が黙って実家へ家出しました。 私は働いています。子供はまだ2歳です