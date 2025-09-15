１３日、上海観光フェスティバルのパレードに登場した四川省アバ・チベット族チャン族自治州のフロート。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海9月15日】中国上海市で13日、第36回上海観光フェスティバル（上海旅游節）のパレードが始まった。同市黄浦区の中山東一路に国内外のフロート（山車）25台が集まり、15カ国・地域から参加した24団体がパフォーマンスを披露した。一部は市内の複数カ所で展示や実演を行い、市民