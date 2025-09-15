■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子3000m障害の予選で初出場の齋藤みう（23、パナソニック）が9分24秒72で6着。決勝進出の上位5着には入れなかったが、17年ぶりの日本記録（9分33秒93）で国立競技場をわかした。レース後「自分の力が出せれば記録は出るかなとは思ってたんですけど、約10秒更新できてすごい嬉しいです」と笑顔を見せた。そして「世界