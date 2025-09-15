■東京2025世界陸上男子マラソン（15日国立競技場発着、42.195?）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子マラソンが行われて青山学院大学出身の初代表となった吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）は初の世界陸上で34位に終わった。吉田は初の代表で臨んだ世界陸上男子マラソン、中継の解説を務めた青山学院大の原晋監督（58）は「声が明るかった。いつも以上に調子がいい。彼のメンタルは予