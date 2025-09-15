社会に出た後も学びなおすことでキャリアアップなどに繋げる「リカレント教育」の普及・啓発を目的としたセミナーが、12日に三重県伊賀市で開かれました。このセミナーは、リカレント教育を推進する「リカレント教育プラットフォームみえ」が2023年度から県内各地で開いているものです。今年度2回目の開催となるこの日は、県内の企業や行政機関の人事担当者ら約40人が参加し「学びで実現するサステナブル企業」をテーマに行われま