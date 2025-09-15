自分たちが暮らす地域の歴史や文化に親しんでもらおうと、江戸時代に熊野古道の旅人らが交通手段として使っていた渡し船を、三重県大台町の小学生が体験しました。江戸時代に、熊野古道を歩く旅人や地元住民が宮川をわたる手段として「三瀬の渡し」と呼ばれる渡し船を重要な交通手段としていました。この体験は、地域の歴史を子どもたちに知ってもらい郷土への愛着を深めてもらおうと、毎年秋に実施しているもので、12日は大台町の