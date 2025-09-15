シングルマザーと言っても、旦那さんと離婚したのか、死別したのか、ママによって事情はさまざま。その後の人生やお子さんの将来を考えたときに再婚を選択するのか、シングルマザーのまま生きていくのかもママ自身が決めることです。そんななかママスタコミュニティには旦那さんと死別したシングルマザーの知り合いが再婚したと聞いて驚いたという投稿者さんからこんな投稿がありました。『死別再婚って考えられる？知り合いが旦