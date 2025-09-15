◆陸上世界選手権（15日、東京・国立競技場）大会3日目の男子マラソンが行われ、初出場の近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身＝が2時間10分53秒の11位で日本勢トップと大健闘した。30キロ過ぎに一度は先頭集団から遅れるも食らいついて、的確なコース取りも見せるなど2度目のマラソンとは思えない冷静な?熱走?を展開した。近藤は「終わったなっていうところと、8位（入賞まで）あとちょっとだったなという悔しさと、や