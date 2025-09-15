今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『月見バーガー【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。9月8日の皆既月食を少しだけ見たという投稿者の物体Ｂさん。そうしたら月見バーガーが食べたくなったので作ることにしました。まずはソース作りから。ポイントはマヨネーズに対してケチャップを少なめにすること。マヨ3に対してケチャップ1くらいがいいとか。ケチャップが多いとバーガー用としては粘性が下がるとの