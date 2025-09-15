ランドローバーと言えば、SUVの元祖的ブランド。世界のあらゆる道を走破しつつ、現在はプレミアムブランドの代表格として君臨する。なかでも伝統のモデル名を受け継いだディフェンダーは、個性的なスタイルと信頼感あふれる走りで人気だ。初代のディフェンダーを所有していたこともある松任谷氏が、次元違いとウワサの最高峰モデル、OCTAに試乗してその実力をチェック！ おネダンも次元違いの2000万円超?【写真】工事現場感のある