＜プロコア選手権最終日◇14日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞米国男子ツアー秋の陣『フェデックスカップ・フォール』がスタート。今大会を含めて7試合が行われ、選手たちは来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う。その初戦の最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉S・シェフラーは“超”変則スイングなのになぜ強い？日本勢で唯一、決勝ラウンドに進んだポイントランク84位の