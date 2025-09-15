アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」の公開初週の興行収入が、北米市場でアニメ作品として歴代最高を記録する見通しとなった/Koyoharu Gotoge/Sony Pictures（ＣＮＮ）アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」が北米市場で公開された。公開初週の興行収入はアニメ映画としては過去最高記録となる推定７０００万ドル（約１０３億円）を記