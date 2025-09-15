陸上の世界選手権男子マラソン代表・吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は、自身の走りに悔しさをにじませた。１５日に東京・国立競技場発着で行われたレースでは、２５キロ手前から遅れをとると、その後はペースを取り戻すことができずに、２時間１６分５８秒で３４位。大会を放映するＴＢＳ系列で解説を務めた原晋監督は、教え子に対し「彼を責めるんではなく、全てはチームの責任者である私に責任がある」とコメント