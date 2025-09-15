Ｊ１町田は１５日、東京・町田市内でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）初戦のＦＣソウル戦（１６日・Ｇスタ）へ向けた前日練習を行った。練習は冒頭１５分のみ公開。この日はＡＣＬＥ仕様の練習着、ビブス、ボールを使用した。練習着はスポンサーが入っていないものを着用し、ビブスには「ＡＦＣＣＨＡＭＰＩＯＮＳＬＥＡＧＵＥＥＬＩＴＥ」の文字。練習前には各選手がＡＣＬ仕様のボールの感触を確かめ