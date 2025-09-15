◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）東序二段５５枚目の豪鬼神（式秀）が黒星発進。西同５５枚目の朝桜井（高砂）にもろ手突きに負けじと前に出た。左をのぞかせ、相手を土俵際に追い詰めたが突き落としとされ、泥だらけになった。「もろ手でくるとわかっていたので引いてしまったのが敗因」と唇をかんだ。部屋は違うが横綱・豊昇龍（立浪）の付け人を務める。夏巡業中には「温かいものをたべたい」という豊昇龍